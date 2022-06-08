Глава Еврокомиссии о продовольственном кризисе: часть арсенала террора России

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Это холодная, бессердечная и расчетливая осада Путиным одних из самых уязвимых стран и людей в мире. И поэтому сейчас, уважаемые члены, продовольствие стало частью кремлевского арсенала террора, и мы не можем с этим мириться", - сказала фон дер Ляйен законодателям ЕС.

Она также подчеркнула, что санкции ЕС против России не затрагивают основные продовольственные товары.

"Они не затрагивают торговлю зерном или другими продуктами питания между Россией и третьими странами. А портовое эмбарго, в частности, полностью исключает сельскохозяйственные товары", - добавила она, подчеркнув необходимость противодействия российской дезинформации о продовольственном кризисе.