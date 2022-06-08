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Глава Еврокомиссии о продовольственном кризисе: часть арсенала террора России

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Брюссель, Среда 08 июня 2022 15:22
Глава Еврокомиссии о продовольственном кризисе: часть арсенала террора России Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Продовольствие стало частью арсенала террора России. Настоятельно необходима разблокировка черноморских портов Украины в качестве средства борьбы с надвигающимся глобальным продовольственным кризисом.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Это холодная, бессердечная и расчетливая осада Путиным одних из самых уязвимых стран и людей в мире. И поэтому сейчас, уважаемые члены, продовольствие стало частью кремлевского арсенала террора, и мы не можем с этим мириться", - сказала фон дер Ляйен законодателям ЕС.

Она также подчеркнула, что санкции ЕС против России не затрагивают основные продовольственные товары.

"Они не затрагивают торговлю зерном или другими продуктами питания между Россией и третьими странами. А портовое эмбарго, в частности, полностью исключает сельскохозяйственные товары", - добавила она, подчеркнув необходимость противодействия российской дезинформации о продовольственном кризисе.

Ранее сообщалось, что оккупанты пытаются спровоцировать продовольственный кризис в южных регионах Украины.

Кроме того, российские пропагандисты распространяют фейки о том, что якобы антироссийские санкции приносят вред жителям западных стран.

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