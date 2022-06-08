Глава Єврокомісії про продовольчу кризу: частина арсеналу терору Росії

Продовольство стало частиною арсеналу терору Росії. Настійно необхідне розблокування чорноморських портів України як засіб боротьби з глобальною продовольчою кризою, що насувається.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Це холодна, безсердечна і розважлива облога Путіним одних з найбільш вразливих країн і людей у світі. І тому зараз, шановні члени, продовольство стало частиною кремлівського арсеналу терору, і ми не можемо з цим миритися", - сказала фон дер Ляйен законодавцям ЄС.

Вона також підкреслила, що санкції ЄС проти Росії не зачіпають основні продовольчі товари.

"Вони не зачіпають торгівлю зерном або іншими продуктами харчування між Росією і третіми країнами. А портове ембарго, зокрема, повністю виключає сільськогосподарські товари", - додала вона, підкресливши необхідність протидії російській дезінформації про продовольчу кризу.