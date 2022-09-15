Глава Еврокомиссии призвала выполнить просьбу Украины о поставках танков

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала отнестись серьезно к просьбам Киева о танках и предоставить ВСУ соответствующую технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление чиновницы в интервью Bild .

"Если они (украинцы - ред.) говорят, что им нужны боевые танки, тогда мы должны отнестись к этому серьезно и предоставить их им", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она отметила, что Украина точно знает все свои ключевые потребности, которые помогут ей защитить людей и свою территорию.

"Я поддерживаю, чтобы европейские государства поставляли то, в чем Украина действительно нуждается. В конце концов, украинцы доказывают, что могут себя защитить, если имеют правильные военные средства", - добавила глава ЕК.

Чиновница напомнила, что украинцы сейчас борются вместо всей Европы за победу демократии.

"Я твердо убеждена, что Украина победит, а Путин - проиграет. У Украины чрезвычайная мотивация. Они знают, за что дерутся. И друзья по всему миру делают все, чтобы гарантировать, что Украина получает надлежащие вооруженные системы", - заявила она.