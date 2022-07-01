Глава Еврокомиссии призвала как можно быстрее назначить руководителей НАБУ и САП

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего обращения к Верховной раде призвала как можно быстрее назначить руководителей Национального бюро расследований и Специальной антикоррупционной прокуратуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Урсулы фон дер Ляйен.
Президент Еврокомиссии отметила, что Украина достигла успехов в борьбе с коррупционерами, но для вступления в ЕС должна усилить противодействие.
"Боритесь с коррупцией, вы создали поразительную машину борьбы с коррупцией, но теперь этот комплекс институтов нуждается в настоящих зубах. Нужно, чтобы возглавляли эти учреждения надлежащие люди, чтобы был прокурор САП, директор Национального бюро по борьбе с коррупцией (НАБУ), их надо назначить как можно скорее", - призвала Урсула фон дер Ляйен.
Еврокомиссия после предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС выдвинула ряд требований, которые необходимо выполнить. Среди них есть усиление борьбы с коррупцией.
В частности, Евросоюз требует завершить назначение нового руководителя САП путем аттестации определенного победителя конкурса, а также начать и завершить процесс отбора и назначения на должность нового директора НАБУ.
Стоит отметить, что сейчас Национальное антикоррупционное бюро Украины временно возглавляет первый заместитель директора Гизо Углава поскольку срок полномочий Артема Сытника закончился.
Ранее мы сообщали, что сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по видеосвязи обратилась к народным депутатам Украины.
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