ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Глава Еврокомиссии призвала ЕС выучить "язык силы"

Новости » В мире     09.11.2019 - 12:29
Глава Еврокомиссии призвала ЕС выучить "язык силы"
Фото: Урсула фон дер Ляйен (zdf.de)

Фон дер Ляйен считает, что "мягкой силы" недостаточно, чтобы утвердиться в мире

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейскому союзу необходимо выучить "язык силы" для утверждения европейцев в мире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление фон дер Ляйен в фонде имени Конрада Аденауэра в Берлине.

Глава Еврокомиссии отметила, что ЕС необходимо наращивать силу в политике безопасности, где ранее Европа полагалась на других. Также фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу необходимо более целенаправленно использовать имеющиеся силы в собственных интересах.

"В США придумали термин "мягкая сила", предполагающий, что политическое влияние может вырасти под воздействием силы притяжения культуры. Но это только половина правды. Потому что одной мягкой силы сегодня уже недостаточно, если мы, европейцы, хотим утвердиться в мире. Европа также должна выучить язык власти", - сказала глава Еврокомиссии.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил об отсутствии координации между НАТО и США. Он отметил, что НАТО находится в коматозном состоянии из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу.

Также РБК-Украина писало, что президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил Европе открытием границы для беженцев. Эрдоган заявил, что откроет ворота в Европу, если ЕС не окажет дополнительную финансовую поддержку Турции.

В Еврокомиссии намерены ускорить выполнение СА с Украиной Украина инициирует изменения в соглашении об ассоциации с ЕС
Новости Украины ЕврокомиссияЕвросоюз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь