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Глава Єврокомісії закликала ЄС вивчити "мову сили"

Новини » В світі     09.11.2019 - 12:29
Глава Єврокомісії закликала ЄС вивчити "мову сили"
Фото: Урсула фон дер Ляйен (zdf.de)

Фон дер Ляйєн вважає, що "м'якої сили" недостатньо, щоб утвердитися у світі

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Європейському союзу необхідно вивчити "мову сили" для затвердження європейців у світі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ фон дер Ляйєн у фонді імені Конрада Аденауера у Берліні.

Голова Єврокомісії зазначила, що ЄС необхідно нарощувати силу в політиці безпеки, де раніше Європа покладалася на інших. Також фон дер Ляйєн заявила, що Євросоюзу необхідно більш цілеспрямовано використовувати наявні сили у власних інтересах.

"У США придумали термін "м'яка сила", який передбачає, що політичний вплив може зрости під впливом сили тяжіння культури. Але це тільки половина правди. Тому що однією м'якої сили сьогодні вже недостатньо, якщо ми, європейці, не хочемо утвердитися у світі. Європа також має вивчити мову влади", - сказала глава Єврокомісії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон заявив про відсутність координації між НАТО і США. Він зазначив, що НАТО перебуває в коматозному стані з-за повної відсутності координації стратегічних рішень між США і країнами-членами Північноатлантичного альянсу.

Також РБК-Україна писало, що президент Туреччини Реджеп Ердоган пригрозив Європі відкриттям кордони для біженців. Ердоган заявив, що відкриє ворота в Європу, якщо ЄС не надасть додаткову фінансову підтримку Туреччини.

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