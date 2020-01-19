Глава Еврокомиссии обсудила с Путиным транзит газа через Украину

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с президентом России Владимиром Путиным вопрос о транзите газа через Украину. Об этом она написала в своем Twitter.

"Было хорошо провести встречу с президентом Владимиром Путиным на полях конференции в Берлине. Мы обсудили трехстороннее соглашение Украины, Европейского союза и России по транзиту газа через Украину", - написала она.

Напомним, с начала 2020 года российская компания "Газпром" резко сократила поставки газа транзитом через Украину. С начала года "Газпром" начал резкое снижение поставок газа, прежде всего за счет трехкратного сокращения транзита через Украину. В частности, еще 30 декабря объемы поставок через Украину составляли 262,3 млн кубометров в сутки, а на 7 января транзит снизился до 91,2 млн кубометров.

Ранее глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что с связи с запуском "Турецкого потока" снижение транзита газа через Украину в этом году составит около 15 млрд кубометров.

В конце 2019 года Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. В первый год ГТС Украины должна прокачать 65 млрд кубометров российского газа.