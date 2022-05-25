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Глава Еврокомиссии исключила достижения соглашения об эмбарго на нефть на саммите ЕС

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

ЕС может не достичь общеевропейского согласия о введении нефтяного эмбарго на саммите Совета ЕС на следующей неделе. Поскольку запрет на импорт российской нефти является технической темой.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Я думаю, что это не подходящая тема для решения на Европейском совете, потому что это очень техническая тема, которую мы обсуждаем. Мы говорим о странах, не имеющих выхода к морю, которым нужны альтернативные поставки по трубопроводам", - заявила она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что в поисках альтернативы необходимо обсуждать инвестиции в трубопроводы, чтобы увеличить поставки.

"Мы говорим о нефтеперерабатывающих заводах, которые должны быть обновлены, а также об инвестициях и возобновляемых источниках энергии", - добавила она.

Ранее венгерский премьер-министр Орбан назвал нецелесообразным рассмотрение эмбарго на саммите лидеров стран-членов Евросоюза 30-31 мая. Он желает сначала получить финансовые гарантии для Венгрии.

Напомним, что немецкий вице-канцлер анонсировал близкое введение нефтяного эмбарго против РФ.

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