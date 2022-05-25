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Глава Єврокомісії виключила досягнення угоди про ембарго на нафту на саміті ЄС

Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

ЄС може не досягти загальноєвропейської згоди про введення нафтового ембарго на саміті Ради ЄС наступного тижня. Оскільки заборона на імпорт російської нафти є технічною темою.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Я думаю, що це не підходяща тема для вирішення на Європейській раді, тому що це дуже технічна тема, яку ми обговорюємо. Ми говоримо про країни, які не мають виходу до моря, яким потрібні альтернативні поставки по трубопроводах", - заявила вона.

Фон дер Ляйен підкреслила, що в пошуках альтернативи необхідно обговорювати інвестиції в трубопроводи, щоб збільшити поставки.

"Ми говоримо про нафтопереробні заводи, які повинні бути оновлені, а також про інвестиції та Відновлювані джерела енергії", - додала вона.

Раніше угорський прем'єр-міністр Орбан назвав недоцільним розгляд ембарго на саміті лідерів країн-членів Євросоюзу 30-31 травня. Він бажає спочатку отримати фінансові гарантії для Угорщини.

Нагадаємо, що німецький віце-канцлер анонсував близьке введення нафтового ембарго проти РФ.

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