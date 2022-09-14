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Глава Еврокомиссии едет в Киев

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 14 сентября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приедет в Киев с рабочим визитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фон дер Ляйен в Twitter.

"Мы будем расширять возможности Украины, чтобы максимально использовать ее потенциал. Опираясь на успех полос солидарности, мы обеспечим беспрепятственный доступ к единому рынку. Включение Украины в нашу зону европейского свободного роуминга. Сегодня я еду в Киев, чтобы обсудить все это с президентом Владимиром Зеленским", - написала она.

Отметим, что это не первый визит главы Еврокомиссии в Киев с начала полномасштабного вторжения России.

Напомним, 10 сентября с визитом в Киеве находилась глава МИД Германии Анналена Бербок.

При этом 8 сентября в Киев приехал государственный секретарь США. Его визит не был анонсирован. Информация о прибытии Блинкена в Украину появилась сначала в западных СМИ.

А уже 9 сентября в Украину с визитом прибыли премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Латвии Эгилс Левитс.

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