Глава Еврокомиссии едет в Киев

В среду, 14 сентября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приедет в Киев с рабочим визитом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фон дер Ляйен в Twitter.
"Мы будем расширять возможности Украины, чтобы максимально использовать ее потенциал. Опираясь на успех полос солидарности, мы обеспечим беспрепятственный доступ к единому рынку. Включение Украины в нашу зону европейского свободного роуминга. Сегодня я еду в Киев, чтобы обсудить все это с президентом Владимиром Зеленским", - написала она.
Отметим, что это не первый визит главы Еврокомиссии в Киев с начала полномасштабного вторжения России.
Напомним, 10 сентября с визитом в Киеве находилась глава МИД Германии Анналена Бербок.
При этом 8 сентября в Киев приехал государственный секретарь США. Его визит не был анонсирован. Информация о прибытии Блинкена в Украину появилась сначала в западных СМИ.
А уже 9 сентября в Украину с визитом прибыли премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Латвии Эгилс Левитс.
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