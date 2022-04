Президент Еврокомиссии отправилась в Киев. Ее сопровождают премьер Словакии и глава дипломатии ЕС

Известно, что европейские политики едут в Киев на поезде. В столице Украины у них запланирован ряд встреч. В частности, с президентом Владимиром Зеленским.

Кроме того, глава правительства Словакии в своих соцсетях сообщил, что встретится с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

"В Украине с Урсулой фон дер Ляйен готовы обсудить наши предложения помощи Украине с Владимиром Зеленским и Денисом Шмыгалем, чтобы получить перспективу ЕС, создав команду реформ. Предложим варианты перевозки зерна, в том числе пшеницы, и увеличение использования словацкого гуманитарного хаба", - заявил Хегер.

