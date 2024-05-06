Глава Єврокомісії закликала Сі Цзіньпіна вплинути на ядерні амбіції Росії

Ядерні погрози Росії

Російський диктатор Володимир Путін неодноразово вдавався до погроз Заходу ядерною зброєю. Наприклад, у своїй промові перед Федеральними зборами він заявив про "повну готовність" своїх ядерних сил і поскаржився на залучення у війну союзників України.

Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що до слів диктатора слід ставитися серйозно і готуватися до поганого сценарію.

Водночас заступник генсека НАТО Мірча Джоан зазначив, що регулярні ядерні погрози Росії слід сприймати як психологічну, а не реальну загрозу.

При цьому 6 травня Путін доручив Міноборони РФ провести навчання з тактичною ядерною зброєю.

Яка насправді мета Росії і чи є ризик ядерної ескалації - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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