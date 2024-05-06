RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава Еврокомиссии призвала Си Цзиньпина повлиять на ядерные амбиции России

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала китайского лидера Си Цзиньпина использовать свое влияние на Россию и ее ядерные амбиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Она отметила, что Си сыграл важную роль в "деэскалации безответственных ядерных угроз России".

"Я уверена, что президент Си будет продолжать делать это на фоне продолжающихся ядерных угроз", - добавила она.

По словам фон дер Ляйен, Китай также должен продолжать свои усилия по "предотвращению поставок в Россию товаров двойного назначения, которые попадают на поле боя". Это, отметила глава Еврокомиссии, также важно для отношений между ЕС и Китаем. 

Ядерные угрозы России

Российский диктатор Владимир Путин неоднократно прибегал к угрозам Запада ядерным оружием. Например, в своей речи перед Федеральным собранием он заявил о "полной готовности" своих ядерных сил и пожаловался на вовлечение в войну союзников Украины.

Между тем, премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что к словам диктатора следует относиться серьезно и готовиться к плохому сценарию.

В то же время заместитель генсека НАТО Мирча Джоан отметил, что регулярные ядерные угрозы России следует воспринимать как психологическую, а не реальную угрозу.

При этом 6 мая Путин поручил Минобороны РФ провести учения с тактическим ядерным оружием.

Какая на самом деле цель России и есть ли риск ядерной эскалации - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Урсула фон дер ЛяйенСи ЦзиньпиньКитайЕврокомиссияЯдерное оружие