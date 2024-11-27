Глава Єврокомісії закликала ЄС збільшити витрати на оборону через Росію

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність збільшення витрат ЄС на оборону в умовах агресивної війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

"Росія витрачає на оборону до дев'яти відсотків свого економічного виробництва, в той час як ЄС - лише 1,9 відсотка. У цьому рівнянні щось не так, наші витрати на оборону мають збільшитися", - зазначила фон дер Ляєн, говорячи про плани роботи Європарламенту на найближчі п'ять років.

За її словами, для цього необхідно зміцнювати оборонну промисловість і розвивати спільні європейські проекти у сфері оборони.