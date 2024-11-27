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Глава Єврокомісії закликала ЄС збільшити витрати на оборону через Росію

Середа 27 листопада 2024 14:13
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Глава Єврокомісії закликала ЄС збільшити витрати на оборону через Росію Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність збільшення витрат ЄС на оборону в умовах агресивної війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

"Росія витрачає на оборону до дев'яти відсотків свого економічного виробництва, в той час як ЄС - лише 1,9 відсотка. У цьому рівнянні щось не так, наші витрати на оборону мають збільшитися", - зазначила фон дер Ляєн, говорячи про плани роботи Європарламенту на найближчі п'ять років.

За її словами, для цього необхідно зміцнювати оборонну промисловість і розвивати спільні європейські проекти у сфері оборони.

Обраний президент США Дональд Трамп неодноразово наголошував, що Європа має активніше брати участь у забезпеченні власної безпеки на тлі масштабної військової агресії Росії проти України.

Крім того, 19 листопада стало відомо, щонизка країн ЄС підписала листи про наміри, спрямовані на спільну розробку певних видів озброєнь.

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Урсула фон дер Ляйєн Єврокомісія
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