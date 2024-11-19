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Країни ЄС домовилися про спільну розробку систем ППО, дронів-камікадзе та засобів РЕБ

Вівторок 19 листопада 2024 19:52
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Країни ЄС домовилися про спільну розробку систем ППО, дронів-камікадзе та засобів РЕБ Ілюстративне фото: Євросоюз домовився про спільну розробку озброєння (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Групи країн Європейського Союзу підписали листи про наміри щодо спільної розробки конкретних типів озброєнь. Зазначається, що це частина зусиль ЄС зі співпраці між урядами держав в оборонній сфері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EDA.

Зазначається, що країни підписали листи про наміри розвивати протиповітряну і протиракетну оборону, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) та дрони-камікадзе. Також буде створено європейський бойовий корабель.

Як пише EDA, 18 членів ЄС домовились про співпрацю в галузі ППО. А ось 17 країн будуть спільно розроблять дрони-камікадзе, 14 країни - засоби РЕБ, а сім - бойовий корабель.

"Сфера дії цих листів про наміри варіюється від короткострокових спільних закупівель, середньострокової модернізації та оновлення до довгострокового розвитку майбутніх можливостей", - сказано у повідомленні.

Можливий напад РФ на НАТО

Раніше у низці ЗМІ вийшла серія публікацій про плани Росії напасти на країни НАТО. Спочатку про це написав німецький таблоїд Bild, який нібито отримав секретний документ "Оборона альянсу-2025".

Докладніше про це, військові потенціали Росії та НАТО, а також про те, як може розвиватися конфлікт, - у тексті РБК-Україна.

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