Глава Еврокомиссии призвала ЕС увеличить расходы на оборону из-за России
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости увеличения расходов ЕС на оборону в условиях агрессивной войны России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
"Россия тратит на оборону до девяти процентов своего экономического производства, в то время как ЕС - только 1,9 процента. В этом уравнении что-то не так, наши расходы на оборону должны увеличиться", - отметила фон дер Ляйен, говоря о планах работы Европарламента на ближайшие пять лет.
По ее словам, для этого необходимо укреплять оборонную промышленность и развивать совместные европейские проекты в сфере обороны.
Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что Европа должна активнее участвовать в обеспечении собственной безопасности на фоне масштабной военной агрессии России против Украины.
Кроме того, 19 ноября стало известно, что ряд стран ЕС подписали письма о намерениях, направленные на совместную разработку определенных видов вооружений.
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