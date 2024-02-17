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Глава Єврокомісії про вступ України до ЄС: не може бути "сірих зон" навколо Європи

Фото: президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російська агресія спрямована не лише проти України. Це повноцінна атака на демократію та цінності Заходу, тому кожна країна у Європі має зробити свій вибір: або вона підтримує Путіна, або стоїть на боці демократії.

Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час щорічної Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами фон дер Ляєн, європейці дедалі більше усвідомлюють, що поведінка Росії дедалі більше впливатиме на їхнє життя, і це також підстава для широкої підтримки кроків щодо інтеграції України до Європейського Союзу.

"Той процес входження (України до ЄС - ред.), який відбувається зараз, є величезним кроком вперед. Ми розуміємо, що не може бути "сірих зон" навколо Європи. Ви маєте вирішити: або ви з Путіним, або ви з демократіями. Або ви залишаєтеся з автократами, або поважаєте наші цінності. Ми хочемо, щоб Україна і Західні Балкани були в нашій європейській родині, тому що вони належать до неї", - наголосила президент Єврокомісії.

Фон дер Ляєн також висловила переконання, що продовження допомоги для України та ухвалення відповідного закону й фінансового пакета відповідає інтересам Америки, оскільки йдеться не просто про війну проти України, а про спробу Путіна дестабілізувати демократію як таку.

Мюнхенська безпекова конференція

Президент Володимир Зеленський цього року особисто бере участь у Мюнхенській конференції з безпеки. Минулого року він виступив в онлайн-форматі.

Сьогодні президент виступив на Мюнхенській конференції. Головною темою була загарбницька війна в Україну, яку розв'язала Росія. Також глава держави зробив декілька заяв про Авдіївку, Трампа, Путіна.

Головні заяви Зеленського на Мюнхенській конференції - у нашому матеріалі.

Також у Мюнхені президент зустрівся з прем'єрами Данії, Нідерландів, президентом Азербайджану та віце-президенткою США.

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