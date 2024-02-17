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Глава Еврокомиссии о вступлении Украины в ЕС: не может быть "серых зон" вокруг Европы

Фото: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российская агрессия направлена не только против Украины. Это полноценная атака на демократию и ценности Запада, поэтому каждая страна в Европе должна сделать свой выбор: либо она поддерживает Путина, либо стоит на стороне демократии.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время ежегодной Мюнхенской конференции безопасности, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам фон дер Ляйен, европейцы все больше осознают, что поведение России все больше будет влиять на их жизнь, и это также основание для широкой поддержки шагов по интеграции Украины в Европейский Союз.

"Тот процесс вхождения (Украины в ЕС - ред.), который происходит сейчас, является огромным шагом вперед. Мы понимаем, что не может быть "серых зон" вокруг Европы. Вы должны решить: или вы с Путиным, или вы с демократиями. Или вы остаетесь с автократами, или уважаете наши ценности. Мы хотим, чтобы Украина и Западные Балканы были в нашей европейской семье, потому что они принадлежат к ней", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен также выразила убеждение, что продолжение помощи для Украины и принятие соответствующего закона и финансового пакета отвечает интересам Америки, поскольку речь идет не просто о войне против Украины, а о попытке Путина дестабилизировать демократию как таковую.

Мюнхенская конференция безопасности

Президент Владимир Зеленский в этом году лично участвует в Мюнхенской конференции по безопасности. В прошлом году он выступил в онлайн-формате.

Сегодня президент выступил на Мюнхенской конференции. Главной темой была захватническая война в Украине, которую развязала Россия. Также глава государства сделал несколько заявлений об Авдеевке, Трампа, Путина.

Главные заявления Зеленского на Мюнхенской конференции - в нашем материале.

Также в Мюнхене президент встретился с премьерами Дании, Нидерландов, президентом Азербайджана и вице-президентом США.

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