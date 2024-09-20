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Глава Єврокомісії приїхала до України

Фото: глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до Києва 20 вересня. Це вже її восьмий візит до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Twitter.

"Мій восьмий візит до Києва припадає на опалювальний сезон, що скоро починається, а Росія продовжує націлюватися на енергетичну інфраструктуру", - написала вона.

За її словами, країни ЄС допоможуть Україні в її сміливих зусиллях.

"Я приїжджаю сюди, щоб обговорити підтримку Європи. Від готовності до зими до оборони, від приєднання та прогресу за кредитами G7", - додала глава Європейської комісії.

Візит Урсули фон дер Ляєн в Україну

Як повідомлялося раніше, глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приїде до України 20 вересня. У ході візиту вона зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським.

Буквально 19 вересня стало відомо, що ЄС виділить Україні 160 млн євро для підтримки енергетичної безпеки України напередодні зими. Частина суми буде надана із заморожених російських активів.

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ЄвросоюзВійна в УкраїніУрсула фон дер Ляйєн