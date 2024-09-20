Глава Єврокомісії приїхала до України

"Мій восьмий візит до Києва припадає на опалювальний сезон, що скоро починається, а Росія продовжує націлюватися на енергетичну інфраструктуру", - написала вона.

За її словами, країни ЄС допоможуть Україні в її сміливих зусиллях.

"Я приїжджаю сюди, щоб обговорити підтримку Європи. Від готовності до зими до оборони, від приєднання та прогресу за кредитами G7", - додала глава Європейської комісії.