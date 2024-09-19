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Глава Єврокомісії завтра відвідає Україну

Четвер 19 вересня 2024 12:47
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Глава Єврокомісії завтра відвідає Україну Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у п'ятницю, 20 вересня, вирушить в Україну. Під час візиту вона зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

За її словами, ключовою темою обговорень стане допомога Європейського Союзу в забезпеченні України енергоресурсами на майбутню зиму.

На тлі побоювань, висловлених Міжнародним енергетичним агентством, Україна зіткнеться з найсерйознішими викликами у сфері енергопостачання з моменту початку російського вторгнення. ЄС планує підтримати Київ у вирішенні цих проблем.

Допомога Україні від ЄС

Від початку повномасштабної війни в Україні Європейський союз запровадив понад 10 пакетів економічних санкцій проти Росії та Білорусі. Крім цього, окремі країни ЄС надають Україні військову допомогу, частина якої фінансується Європейським союзом. Для підтримки України також було створено спеціальні фонди.

Минулого року ЄС ініціював програму із забезпечення ЗСУ артилерійськими боєприпасами з метою передати мільйон снарядів до березня 2024 року. Проте постачання затримуються — до кінця серпня ЄС надав Україні 700 тисяч з обіцяного мільйона.

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