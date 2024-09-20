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Глава Еврокомиссии приехала в Украину

Фото: глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев 20 сентября. Это уже ее восьмой визит в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter.

"Мой восьмой визит в Киев приходится на скоро начинающийся отопительный сезон, а Россия продолжает нацеливаться на энергетическую инфраструктуру", - написала она.

По ее словам, страны ЕС помогут Украине в ее смелых усилиях.

"Я приезжаю сюда, чтобы обсудить поддержку Европы. От готовности к зиме до обороны, от присоединения и прогресса по кредитам G7", - добавила глава Европейской комиссии.

Визит Урсулы фон дер Ляйен в Украину

Как сообщалось ранее, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приедет в Украину 20 сентября. В ходе визита она встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Буквально 19 сентября стало известно, что ЕС выделит Украине 160 млн евро для поддержки энергетической безопасности Украины в преддверии зимы. Часть суммы будет предоставлена из замороженных российских активов.

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ЕвросоюзВойна в УкраинеУрсула фон дер Ляйен