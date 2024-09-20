Глава Еврокомиссии приехала в Украину

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев 20 сентября. Это уже ее восьмой визит в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter.
"Мой восьмой визит в Киев приходится на скоро начинающийся отопительный сезон, а Россия продолжает нацеливаться на энергетическую инфраструктуру", - написала она.
По ее словам, страны ЕС помогут Украине в ее смелых усилиях.
"Я приезжаю сюда, чтобы обсудить поддержку Европы. От готовности к зиме до обороны, от присоединения и прогресса по кредитам G7", - добавила глава Европейской комиссии.
Как сообщалось ранее, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приедет в Украину 20 сентября. В ходе визита она встретится с президентом Владимиром Зеленским.
Буквально 19 сентября стало известно, что ЕС выделит Украине 160 млн евро для поддержки энергетической безопасности Украины в преддверии зимы. Часть суммы будет предоставлена из замороженных российских активов.
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