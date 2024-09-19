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ЄС виділить додаткові 160 млн євро Україні для підтримки енергобезпеки

Четвер 19 вересня 2024 13:37
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ЄС виділить додаткові 160 млн євро Україні для підтримки енергобезпеки Фото: Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Європейський союз (ЄС) виділить Україні 160 млн євро (178,74 млн доларів) для підтримки енергетичної безпеки України напередодні зими. Частина суми буде надана із заморожених російських активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Європейської комісії (ЄК) Урсулу фон дер Ляєн під час пресконференції у Брюсселі.

За словами президента ЄК, Україна, від початку повномасштабного вторгнення, вже отримала щонайменше 2 млрд євро (2,23 млрд доларів) підтримки для енергетичної безпеки.

Серед додаткових 178,74 млн доларів, які були оголошені сьогодні:

  • 60 млн євро (67,03 млн доларів) будуть направлені на підтримку притулків й обігрівачі;
  • 100 млн євро (111,71 млн доларів) заморожених російських активів буде спрямовано на ремонтні роботи та відновлювальні джерела енергії

"Мета полягає в тому, щоб задовольнити нагальні потреби населення, одночасно роблячи енергосистему України стійкішою в довгостроковій перспективі. Загалом Україні потрібно 17 гігаватів потужності на цю зиму", - пояснила вона.

Ситуація зі світлом в Україні

Сьогодні наша енергосистема відновлюється після дев’яти масштабних атак з боку росіян від початку поточного року, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти.

Тим часом Центр протидії дезінформації оприлюднив кілька можливих сценаріїв ситуації зі світлом в Україні в осінньо-зимовий період. Згідно з "оптимістичним" сценарієм українці матимуть енергопостачання протягом 12 годин на добу.

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Євросоюз Урсула фон дер Ляйєн
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