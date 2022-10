Глава Еврокомиссии назвала военными преступлениями атаки на инфраструктуру Украины

Как отметила фон дер Ляйен, "атаки России на гражданскую инфраструктуру, особенно электроэнергетику, являются военными преступлениями".

"Отключение мужчин, женщин, детей от воды, электричества и отопления с наступлением зимы - это акты чистейшего террора. И мы должны называть это так", - сказала она.

Russia’s attacks against civilian infrastructure, especially electricity, are war crimes.



Cutting off men, women, children of water, electricity and heating with winter coming - these are acts of pure terror.



And we have to call it as such. https://t.co/3WY743k1iH