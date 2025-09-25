Глава Еврокомиссии допустила ликвидацию российских самолетов-нарушителей

НАТО может прибегнуть к жестким мерам в случае вторжения российских самолетов в воздушное пространство альянса. Европа должна защищать каждую часть своей территории.

Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью CNN.

"Мое мнение таково: мы должны защищать каждый квадратный сантиметр территории. Это означает, что если есть вторжение в воздушное пространство, после предупреждения и четкого сигнала, конечно, вариант сбивания истребителя, вторгающегося в наше небо, остается на столе", - сказала фон дер Ляйен.

Хотя фон дер Ляйен не имеет полномочий отдавать военные приказы, ее слова имеют большое значение.

"Как я уже сказала, это решение НАТО. Но я хочу быть очень ясной: не трогайте нашу территорию", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Как глава исполнительного органа ЕС, она формирует стратегическое восприятие и позиции европейских стран.

"Россия тестирует нас на всех фронтах. Это гибридная война, которую мы наблюдаем много лет. Она направлена против демократий Евросоюза и других стран. Поэтому мы даем отпор на всех направлениях", - сказала фон дер Ляйен.

Инциденты в Европе и реакция НАТО

Заявление фон дер Ляйен прозвучало после серии российских нарушений воздушного пространства стран НАТО в сентябре.

Инциденты были зафиксированы в Польше, Румынии и Эстонии, что поставило Европу в состояние повышенной готовности.

На полях Генассамблеи ООН президент США Дональд Трамп также заявил, что российские самолеты должны сбиваться при нарушении границ НАТО.

Вскоре после этого глава польского МИД Радослав Сикорский отреагировал на его слова короткой фразой "Принято".

Позиция Польши

Сикорский уточнил позицию Варшавы в интервью британскому радио LBC. "Армия обязана защищать свою территорию, в том числе в воздухе, и мы сделаем то, что необходимо", - сказал министр.

В то же время он отметил, что предпочитает перехватывать беспилотники и крылатые ракеты над территорией Украины. Это, по его словам, позволит предотвратить угрозу жизням и имуществу уже над странам НАТО.