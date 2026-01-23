Глава Єврокомісії анонсувала пакет інвестицій у Гренландію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Вона також зазначила, що ЄС має намір зміцнити співпрацю щодо Гренландії, у тому числі зі США. З цією митою європейці виділять кошти на купівлю обладнання для Арктики, зокрема європейського криголама.

"Ми повинні зміцнити наші зв'язки у сфері безпеки та оборони з партнерами у регіоні, такими як Британія, Канада, Норвегія, Ісландія та інші. Для Гренландії це стало справжньою геополітичною необхідністю", - заявила фон дер Ляйєн.

Ситуація навколо Гренландії

Нагадаємо, 21 січня президент США Дональд Трамп після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте повідомив, що сторони визначили ключові засади майбутніх угод, які стосуються Гренландії та Арктичного регіону загалом.

До цього Трамп не раз заявляв про необхідність посилення американського впливу на Гренландію, пояснюючи це потребою розміщення на острові елементів системи протиракетної оборони "Золотий купол".

Як повідомляють ЗМІ, запропонована рамкова домовленість зберігає суверенітет Данії над Гренландією, водночас допускаючи розміщення на її території складових американської ПРО. Крім того, передбачається перегляд та модернізація оборонної угоди між США і Данією, що діє з 1951 року.

Уже 22 січня Марк Рютте наголосив, що під час переговорів із Трампом питання зміни статусу суверенітету Гренландії не обговорювалося.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен підтримала досягнуті домовленості та заявила про готовність Копенгагена продовжувати діалог у межах формування нової системи безпеки в Арктиці.