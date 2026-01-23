ua en ru
Глава Еврокомиссии анонсировала пакет инвестиций в Гренландию

Пятница 23 января 2026 09:44
Глава Еврокомиссии анонсировала пакет инвестиций в Гренландию Фото: Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Еврокомиссия в ближайшее время представит "существенный инвестиционный пакет" для Гренландии. Инвестиции должны помочь укрепить отношения Евросоюза с островом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Мы должны укрепить наши связи в сфере безопасности и обороны с партнерами в регионе, такими как Великобритания, Канада, Норвегия, Исландия и другие. Для Гренландии это стало настоящей геополитической необходимостью", - заявила фон дер Ляйен.

Она также отметила, что ЕС намерен укрепить сотрудничество по Гренландии, в том числе с США. С этой митой европейцы выделят средства на покупку оборудования для Арктики, в частности европейского ледокола.

Ситуация вокруг Гренландии

Напомним, 21 января президент США Дональд Трамп после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте сообщил, что стороны определили ключевые принципы будущих соглашений, касающихся Гренландии и Арктического региона в целом.

До этого Трамп не раз заявлял о необходимости усиления американского влияния на Гренландию, объясняя это необходимостью размещения на острове элементов системы противоракетной обороны "Золотой купол".

Как сообщают СМИ, предложенная рамочная договоренность сохраняет суверенитет Дании над Гренландией, одновременно допуская размещение на ее территории составляющих американской ПРО. Кроме того, предусматривается пересмотр и модернизация оборонного соглашения между США и Данией, действующего с 1951 года.

Уже 22 января Марк Рютте подчеркнул, что во время переговоров с Трампом вопрос изменения статуса суверенитета Гренландии не обсуждался.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен поддержала достигнутые договоренности и заявила о готовности Копенгагена продолжать диалог в рамках формирования новой системы безопасности в Арктике.

