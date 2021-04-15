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Глава ЄК відхилила запрошення до України, її звинуватили в порушенні протоколу, - Politico

Новость на русском → Брюссель, Четвер 15 квітня 2021 14:35
Глава ЄК відхилила запрошення до України, її звинуватили в порушенні протоколу, - Politico Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (flickr com european_parliament)
Автор: РБК-Україна

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн відхилила запрошення президента України Володимира Зеленського відвідати країну на святкування 30-річчя незалежності та для участі у першому саміті Кримської платформи. При цьому вона порушила протокол.

Про це пише Politico з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Повідомляється, що фон дер Ляйєн порушила протокол, вимагавши від глави свого кабінету Бьорна Зайберта відповіді на офіційне запрошення Зеленського. Зайберт відправив відповідь під власним підписом, щоб відхилити запрошення та висловити співчуття, а не від імені президента Єврокомісії, як це прийнято в протоколі.

Видання пише, що відмова фон дер Ляйєн від візиту до України викликають сумніви щодо її рішучості підтримати Київ на тлі стягування російських військ. Крім того, здивування викликала і причина - нібито надто завантажений порядок денний. Politico відзначає, що заходи в Києві заплановані на 23 і 24 серпня, а в цей час, як правило, Брюссель та інститути ЄС перебувають на літніх канікулах.

"На жаль, президент не може дати позитивну відповідь на ваше запрошення через особливо напружений порядок денний на ці дні. Заздалегідь дякую за розуміння", - написав Зайберт у листі від 7 квітня.

При цьому офіційний представник комісії Ерік Мамер відмовився коментувати лист.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський запросив президента США Джо Байдена в Україну на святкування 30-річчя Незалежності.

А після першої розмови лідерів обох країн глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Байден чекає на можливість знову відвідати Україну.

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