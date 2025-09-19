Глава британської розвідки про Путіна: "Відкусив більше, ніж може проковтнути"

Мур заявив, що не бачить "жодних доказів" готовності Володимира Путіна до мирних переговорів, крім капітуляції України.

Виступаючи в Стамбулі, оголошуючи про плани з використання даркнету для вербування інформаторів і отримання секретної інформації від агентів у Росії та по всьому світу, Мур зазначив, що Путін лише "тягне час", обіцяючи прогрес у переговорах.

За його словами, він прагне нав'язати свою імперську волю всіма можливими засобами.

"Путін переоцінив свої сили"

"Прямо кажучи, Путін відкусив більше, ніж може проковтнути. Він думав, що здобуде легку перемогу. Але він - і багато інших - недооцінили українців", - сказав глава MI6.

За словами Мура, Путін хотів переконати світ, що перемога Росії неминуча. "Але він бреше. Він бреше світу. Він бреше своєму народу. Можливо, він навіть бреше самому собі", - підкреслив він.

Майбутнє Росії під загрозою

Мур додав, що Путін "закладає майбутнє своєї країни заради особистої спадщини і спотвореної версії історії". За його словами, війна лише прискорює цей занепад.

Річард Мур залишить посаду глави британської розвідки наприкінці місяця. Його виступ став одним з останніх на цій посаді.