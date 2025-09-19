Глава британской разведки о Путине: "Откусил больше, чем может проглотить"

Российский диктатор Владимир Путин рассчитывал на легкую победу, но переоценил свои силы. Украина доказала, что может сопротивляться российской агрессии.
Об этом сказал руководитель британской разведки MI6 Ричард Мур, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Мур заявил, что не видит "никаких доказательств" готовности Владимира Путина к мирным переговорам, кроме капитуляции Украины.
Выступая в Стамбуле, объявляя о планах по использованию даркнета для вербовки информаторов и получения секретной информации от агентов в России и по всему миру, Мур отметил, что Путин лишь "тянет время", обещая прогресс в переговорах.
По его словам, он стремится навязать свою имперскую волю всеми возможными средствами.
"Прямо говоря, Путин откусил больше, чем может проглотить. Он думал, что одержит легкую победу. Но он - и многие другие - недооценили украинцев", - сказал глава MI6.
По словам Мура, Путин хотел убедить мир, что победа России неизбежна. "Но он лжет. Он лжет миру. Он лжет своему народу. Возможно, он даже лжет самому себе", - подчеркнул он.
Мур добавил, что Путин "закладывает будущее своей страны ради личного наследия и искаженной версии истории". По его словам, война лишь ускоряет этот упадок.
Ричард Мур покинет пост главы британской разведки в конце месяца. Его выступление стало одним из последних на этой должности.
Напомним, британская разведка MI6 запускает собственный специализированный портал Silent Courier в даркнете для привлечения новых агентов онлайн, в том числе из России.
Ричард Мур, глава британской Секретной разведывательной службы, известной как МИ-6, заявил, что если Владимиру Путину удастся добиться победы и превратить Украину в вассальное государство, он на этом не остановится.