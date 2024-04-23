Глава армії Норвегії назвав підтримку України своїм головним пріоритетом

Головнокомандувач Збройних сил Норвегії Ейрік Крістоферсен заявив, що підтримка України є його головним пріоритетом на цей рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Breaking Defense.
Він уточнив, що без додаткової допомоги від країн Заходу Україна опиниться у поганому становищі.
"Я сказав це в січні минулого року: я не бачу короткострокового військового рішення в Україні", - сказав він.
При цьому військовий чиновник додав, що країни Заходу недостатньо інвестували в допомогу Україні, і їм потрібно більше підтримувати Збройні сили України. Також Крістофферсен уточнив, що Норвегія могла б надати Україні підтримку у сфері протиповітряної оборони, бо вона є актуальною прямо зараз.
Він додав, що вразив успіхи українських військ в умовах дефіциту зброї, але він також відзначив розвиток усередині російської армії.
Найближчим часом США матимуть змогу схвалити законопроект про допомогу Україні, хоча не могли це зробити ще з минулої осені.
У Пентагоні вже відповіли, що Сполучені Штати Америки після схвалення Конгресу зможуть передати Україні новий пакет військової допомоги протягом кількох днів.
А Reuters писало, що США готують великий пакет військової допомоги Україні на 1 млрд доларів.
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