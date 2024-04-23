Глава армії Норвегії назвав підтримку України своїм головним пріоритетом

Він уточнив, що без додаткової допомоги від країн Заходу Україна опиниться у поганому становищі.

"Я сказав це в січні минулого року: я не бачу короткострокового військового рішення в Україні", - сказав він.

При цьому військовий чиновник додав, що країни Заходу недостатньо інвестували в допомогу Україні, і їм потрібно більше підтримувати Збройні сили України. Також Крістофферсен уточнив, що Норвегія могла б надати Україні підтримку у сфері протиповітряної оборони, бо вона є актуальною прямо зараз.

Він додав, що вразив успіхи українських військ в умовах дефіциту зброї, але він також відзначив розвиток усередині російської армії.