Глава армии Норвегии назвал поддержку Украины своим главным приоритетом

Он уточнил, что без дополнительной помощи стран Запада Украина окажется в плохом положении.

"Я сказал это в январе прошлого года: я не вижу краткосрочного военного решения в Украине", - сказал он.

При этом военный чиновник добавил, что страны Запада недостаточно инвестировали в помощь Украине и им нужно больше поддерживать Вооруженные силы Украины. Также Кристоферсен уточнил, что Норвегия могла бы оказать Украине поддержку в сфере противовоздушной обороны, так как она актуальна прямо сейчас.

Он добавил, что поразил успехи украинских войск в условиях дефицита оружия, но также отметил развитие внутри российской армии.