Глава армії Норвегії назвав підтримку України своїм головним пріоритетом
Головнокомандувач Збройних сил Норвегії Ейрік Крістоферсен заявив, що підтримка України є його головним пріоритетом на цей рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Breaking Defense.
Він уточнив, що без додаткової допомоги від країн Заходу Україна опиниться у поганому становищі.
"Я сказав це в січні минулого року: я не бачу короткострокового військового рішення в Україні", - сказав він.
При цьому військовий чиновник додав, що країни Заходу недостатньо інвестували в допомогу Україні, і їм потрібно більше підтримувати Збройні сили України. Також Крістофферсен уточнив, що Норвегія могла б надати Україні підтримку у сфері протиповітряної оборони, бо вона є актуальною прямо зараз.
Він додав, що вразив успіхи українських військ в умовах дефіциту зброї, але він також відзначив розвиток усередині російської армії.
Україна чекає на допомогу від США
Найближчим часом США матимуть змогу схвалити законопроект про допомогу Україні, хоча не могли це зробити ще з минулої осені.
У Пентагоні вже відповіли, що Сполучені Штати Америки після схвалення Конгресу зможуть передати Україні новий пакет військової допомоги протягом кількох днів.
А Reuters писало, що США готують великий пакет військової допомоги Україні на 1 млрд доларів.
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