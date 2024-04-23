Глава армии Норвегии назвал поддержку Украины своим главным приоритетом
Главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристоферсен заявил, что поддержка Украины является его главным приоритетом на этот год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Breaking Defense.
Он уточнил, что без дополнительной помощи стран Запада Украина окажется в плохом положении.
"Я сказал это в январе прошлого года: я не вижу краткосрочного военного решения в Украине", - сказал он.
При этом военный чиновник добавил, что страны Запада недостаточно инвестировали в помощь Украине и им нужно больше поддерживать Вооруженные силы Украины. Также Кристоферсен уточнил, что Норвегия могла бы оказать Украине поддержку в сфере противовоздушной обороны, так как она актуальна прямо сейчас.
Он добавил, что поразил успехи украинских войск в условиях дефицита оружия, но также отметил развитие внутри российской армии.
Украина ждет помощи от США
В ближайшее время США смогут одобрить законопроект о помощи Украине, хотя не могли это сделать еще с минувшей осени.
В Пентагоне уже ответили, что Соединенные Штаты Америки после одобрения Конгресса смогут передать Украине новый пакет военной помощи в течение нескольких дней.
А Reuters писало, что США готовят крупный пакет военной помощи Украине в 1 млрд долларов.
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