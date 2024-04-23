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Глава армии Норвегии назвал поддержку Украины своим главным приоритетом

Вторник 23 апреля 2024 23:03
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Глава армии Норвегии назвал поддержку Украины своим главным приоритетом Архивное фото: главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристоферсен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристоферсен заявил, что поддержка Украины является его главным приоритетом на этот год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Breaking Defense.

Он уточнил, что без дополнительной помощи стран Запада Украина окажется в плохом положении.

"Я сказал это в январе прошлого года: я не вижу краткосрочного военного решения в Украине", - сказал он.

При этом военный чиновник добавил, что страны Запада недостаточно инвестировали в помощь Украине и им нужно больше поддерживать Вооруженные силы Украины. Также Кристоферсен уточнил, что Норвегия могла бы оказать Украине поддержку в сфере противовоздушной обороны, так как она актуальна прямо сейчас.

Он добавил, что поразил успехи украинских войск в условиях дефицита оружия, но также отметил развитие внутри российской армии.

Украина ждет помощи от США

В ближайшее время США смогут одобрить законопроект о помощи Украине, хотя не могли это сделать еще с минувшей осени.

В Пентагоне уже ответили, что Соединенные Штаты Америки после одобрения Конгресса смогут передать Украине новый пакет военной помощи в течение нескольких дней.

А Reuters писало, что США готовят крупный пакет военной помощи Украине в 1 млрд долларов.

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