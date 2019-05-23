Глава АП объяснил свои слова о референдуме по мирным переговорам с РФ

Среди граждан Украины должен быть проведен опрос относительно диалога с Российской Федерацией. Об этом заявил глава Администрации президента Андрей Богдан в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1", передает РБК-Украина.

Богдан подчеркнул, что референдум о диалоге с РФ не может быть проведен.

"Надо понять, что такое "референдум". На сегодняшний день не принят закон о референдуме. Его обязательно надо принять. А вообще концепция нашей политической силы - не бояться спрашивать у людей их мнение... Форма проведения, их очень много. Это может быть и опрос, и социология, и какие-то предусмотренные законом возможности", - заявил Богдан.

Глава АП подчеркнул, что проведение опросов населения является практикой, распространенной в странах Европы.

"Мы считаем, что не может один человек решать судьбу всего общества, не посоветовавшись и не спросив мнения. В цивилизованных странах есть проведение опроса населения по тем или иным болезненным вопросам. Это нормальная практика, поскольку мы хотим идти в Европу, наверное, не плохо спрашивать у украинцев, что им нравится", - добавил он.

Он отметил, что не видит ничего плохого в том, чтобы проводить те или иные опросы перед принятием Верховной радой или президентом какого-то решения.

"Возможно, ты такой умный, но не понимаешь, как на это реагируют люди. Возможно, представлением общественного мнения можно избежать этого раскола", - добавил он.

Напомним, ранее в эфире одного из украинских телеканалов глава администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что президент планирует инициировать референдум по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией.