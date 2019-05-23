Голова АП пояснив свої слова про референдум щодо мирних переговорів з РФ

Серед громадян України має бути проведено опитування щодо діалогу з Російською Федерацією. Про це заявив голова Адміністрації президента Андрій Богдан у ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1", передає РБК-Україна.

Богдан наголосив, що референдум про діалог з РФ не може бути проведений.

"Треба зрозуміти, що таке "референдум". На сьогоднішній день не прийнято закон про референдум. Його обов’язково треба прийняти. А взагалі концепція нашої політичної сили - не боятися питати в людей їхню думку… Форма проведення, їх дуже багато. Це може бути і опитування, і соціологія, і якісь передбачені законом можливості", - заявив Богдан.

Голова АП наголосив, що проведення опитувань населення є практикою, поширеною в країнах Європи.

"Ми вважаємо, що не може одна людина вирішувати долю всього суспільства, не порадившись і не запитавши думку. В цивілізованих країнах є проведення опитування населення з тих чи інших болючих питаннях. Це є нормальна практика, оскільки ми хочемо йти в Європу, напевно, не є поганим питати в українців, що їм подобається", - додав він

Він зазначив, що не бачить нічого поганого у тому, щоб проводити ті чи ті опитування перед ухваленням Верховною радою чи особисто президентом якогось рішення.

"Можливо, ти такий розумний, але не розумієш, як на це реагують люди. Можливо, представленням суспільної думки можна уникнути цього розколу", - додав він.

Нагадаємо, раніше в ефірі одного з українських телеканалів голова адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Богдан заявив, що президент планує ініціювати референдум з питання переговорного процесу між Україною і Росією.