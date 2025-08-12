UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні

Глава АМКУ залишився на посаді: що вирішив ВАКС у гучній справі про 72 млн гривень

Фото: Павло Кириленко (facebook com pavlokyrylenko donoda)
Автор: Наталія Кава

ВАКС не задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про відсторонення від посади чинного голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВАКС у Facebook.

"Колегія суддів не вбачає підстав для усунення обвинуваченого від виконання обов’язків", - йдеться в рішенні суду.

Як зазначається, ухвалене рішення оскарженню не підлягає.

Водночас суд задовольнив інше клопотання прокурора та зобов’язав обвинуваченого:

  • прибувати за кожною вимогою до прокурора та суду;
  • не відлучатися за межі України без дозволу суду;
  • повідомляти про зміну місця проживання;
  • утримуватися від спілкування зі свідками у справі;
  • здати на зберігання закордонні паспорти до Державної міграційної служби.

Строк дії обовʼязків - до 11 жовтня 2025 року.

Що відомо про Кириленка

Павло Кириленко родом з Макіївки Донецької області. Він закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство" та здобув юридичну кваліфікацію.

Кириленко працював в органах прокуратури з 2008 року, обіймаючи різні посади. У 2017 році його призначили військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України.

У липні 2019 року президент України призначив Кириленка на посаду голови Донецької ОДА. Він обіймав цей пост до вересня 2023 року. Тоді ж Павло Кириленко очолив Антимонопольний комітет України.

Справа Кириленка

Нагадаємо, влітку 2024 року НАБУ повідомило про підозру голові АМКУ Павлу Кириленку. Його підозрюють у незаконному збагаченні на понад 56 млн гривень.

У період з 2020 по 2023 роки. Кириленко придбав 21 об'єкт нерухомості та люксове авто.

Зокрема, йдеться про шість квартир у Києві та Ужгороді, а також житловий будинок під Києвом.

У червні цього року підозру у пособництві в незаконному збагаченні також отримала і дружина Кириленко.

Читайте РБК-Україна в Google News