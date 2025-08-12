Глава АМКУ залишився на посаді: що вирішив ВАКС у гучній справі про 72 млн гривень

ВАКС не задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про відсторонення від посади чинного голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВАКС у Facebook.
"Колегія суддів не вбачає підстав для усунення обвинуваченого від виконання обов’язків", - йдеться в рішенні суду.
Як зазначається, ухвалене рішення оскарженню не підлягає.
Водночас суд задовольнив інше клопотання прокурора та зобов’язав обвинуваченого:
Строк дії обовʼязків - до 11 жовтня 2025 року.
Павло Кириленко родом з Макіївки Донецької області. Він закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство" та здобув юридичну кваліфікацію.
Кириленко працював в органах прокуратури з 2008 року, обіймаючи різні посади. У 2017 році його призначили військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України.
У липні 2019 року президент України призначив Кириленка на посаду голови Донецької ОДА. Він обіймав цей пост до вересня 2023 року. Тоді ж Павло Кириленко очолив Антимонопольний комітет України.
Нагадаємо, влітку 2024 року НАБУ повідомило про підозру голові АМКУ Павлу Кириленку. Його підозрюють у незаконному збагаченні на понад 56 млн гривень.
У період з 2020 по 2023 роки. Кириленко придбав 21 об'єкт нерухомості та люксове авто.
Зокрема, йдеться про шість квартир у Києві та Ужгороді, а також житловий будинок під Києвом.
У червні цього року підозру у пособництві в незаконному збагаченні також отримала і дружина Кириленко.