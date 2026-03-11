Глава АМКУ назвав причини зростання цін на пальне в Україні

Одним із головних чинників зростання цін на паливо стала зупинка найбільшого нафтопереробного заводу в Україні. Також є й інші причини.
Як повідомляє РБК-Україна, про це голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко заявив під час виступу на пленарному засіданні Верховної Ради.
За його словами, у зв'язку зі стрімким зростанням цін на пальне, яке почалося 28 лютого цього року, вже 2 березня АМКУ розпочав розслідування з метою виявлення ознак порушення законодавства в порушенні економічної конкуренції у діях операторів АЗС.
Зокрема, були направлені вимоги до найбільших паливних мереж з метою запобігти безпідставному підняттю цін на пальне.
Паралельно АМКУ почав проводити низку робочих зустрічей з кожним оператором АЗС, у тому числі з національними.
Вже 9 березня, за результатами опрацювання отриманої інформації та аналізу зазначених факторів істотного збільшення цін, АМКУ розпочав розгляд справи за ознаками вчинення порушення на ринках роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.
"Попри наявність об'єктивних факторів росту цін на світлі нафтопродукти, Комітет не виключає, що така ситуація може бути спричинена ще й окремими суб'єктивними чинниками", - зазначив Кириленко.
Він проінформував про те, що станом на сьогодні АМКУ вдалося з'ясувати.
"Основним об'єктивним чинником, який вплинув на збільшення цін, є те, що починаючи з минулого року, а саме після зупинення найбільшого, по суті, єдиного нафтопереробного підприємства в Україні, майже всі світлі нафтопродукти у відсотковому еквіваленті 85% + залежать від імпорту нафтопродуктів", - зазначив глава АМКУ.
Інші фактори росту цін:
"Наразі логістика з доставки палива не може бути апріорі порівняна з логістикою і доставкою, і виробництвом палива в країнах Європейського Союзу", - підкреслив глава АМКУ.
За його словами, 27 лютого 2026 року, згідно з інформацією операторів, обсяги придбання нафтопродуктів, а зокрема бензину марки А-95 та дизельного пального, зросли на 40-70% по бензину і 60-140% по дизельному паливу відповідно.
Одночасно відбувалося й скорочення пропозиції з боку європейських постачальників у зв'язку з необхідністю і чіткою аргументацією європостачальників наповнення власних ринків.
Водночас Кириленко наголосив, що вказану ситуацію не можна порівнювати з ситуацією на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, коли в Україні були величезні проблеми з логістикою, але був наявний ресурс і ресурс був сталий в ЄС.
"Тому, до прикладу, станом на 23 лютого зростання в Європі сягнуло позначки в 10,5%, при цьому такого рівня зростання ціни на АЗС нашої країни зазнали лише 4 березня поточного року, тобто через 14 днів", - додав глава АМКУ.
Нагадаємо, через операцію США та Ізраїлю проти Ірану, на світовому енергоринку спостерігається значна нестабільність. Ціни на нафту зросли до 100 доларів за барель.
Однак після заяви президента США Дональда Трампа про те, що війна з Іраном "практично завершена" ціни почали знижуватися.
Наразі нафта Brent торгується на лондонській біржі ICE по близько 87,5 долара за барель.
Водночас експерти наголошують, що навіть після падіння приблизно на 20% нафта все одно залишається дорожчою, ніж до початку кризи на Близькому Сході. Загальне зростання цін становить близько 20%.
На тлі цієї ситуації в Україні на АЗС почали зростати ціни на пальне.
5 березня Антимонопольний комітет України дав учасникам ринку три дні, щоб пояснити причини суттєвого подорожчання. Через ситуацію на паливному ринку до Верховної Ради України сьогодні викликали голову АМКУ Павла Кириленка.