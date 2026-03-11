Глава АМКУ назвав причини зростання цін на пальне в Україні

За його словами, у зв'язку зі стрімким зростанням цін на пальне, яке почалося 28 лютого цього року, вже 2 березня АМКУ розпочав розслідування з метою виявлення ознак порушення законодавства в порушенні економічної конкуренції у діях операторів АЗС.

Зокрема, були направлені вимоги до найбільших паливних мереж з метою запобігти безпідставному підняттю цін на пальне.

Паралельно АМКУ почав проводити низку робочих зустрічей з кожним оператором АЗС, у тому числі з національними.

Вже 9 березня, за результатами опрацювання отриманої інформації та аналізу зазначених факторів істотного збільшення цін, АМКУ розпочав розгляд справи за ознаками вчинення порушення на ринках роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.

"Попри наявність об'єктивних факторів росту цін на світлі нафтопродукти, Комітет не виключає, що така ситуація може бути спричинена ще й окремими суб'єктивними чинниками", - зазначив Кириленко.

Він проінформував про те, що станом на сьогодні АМКУ вдалося з'ясувати.

"Основним об'єктивним чинником, який вплинув на збільшення цін, є те, що починаючи з минулого року, а саме після зупинення найбільшого, по суті, єдиного нафтопереробного підприємства в Україні, майже всі світлі нафтопродукти у відсотковому еквіваленті 85% + залежать від імпорту нафтопродуктів", - зазначив глава АМКУ.

Інші фактори росту цін:

зростання обсягів попиту та скорочення обсягів пропозиції та запасів;

зростання фактичної вартості придбання нафтопродуктів та прогноз подальшого зростання собівартості нафтопродуктів;

збільшення вартості логістичних послуг;

неможливість порівняння умов і об'ємів зберігання палива на території України.

"Наразі логістика з доставки палива не може бути апріорі порівняна з логістикою і доставкою, і виробництвом палива в країнах Європейського Союзу", - підкреслив глава АМКУ.

За його словами, 27 лютого 2026 року, згідно з інформацією операторів, обсяги придбання нафтопродуктів, а зокрема бензину марки А-95 та дизельного пального, зросли на 40-70% по бензину і 60-140% по дизельному паливу відповідно.

Одночасно відбувалося й скорочення пропозиції з боку європейських постачальників у зв'язку з необхідністю і чіткою аргументацією європостачальників наповнення власних ринків.

Водночас Кириленко наголосив, що вказану ситуацію не можна порівнювати з ситуацією на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, коли в Україні були величезні проблеми з логістикою, але був наявний ресурс і ресурс був сталий в ЄС.

"Тому, до прикладу, станом на 23 лютого зростання в Європі сягнуло позначки в 10,5%, при цьому такого рівня зростання ціни на АЗС нашої країни зазнали лише 4 березня поточного року, тобто через 14 днів", - додав глава АМКУ.