Глав НАБУ и ГБР хотят назначать по-новому: Рада направила закон в КСУ

Верховная рада приняла решение по законопроекту №5133 о новой процедуре назначения/увольнения глав НАБУ и Государственного бюро расследований. Парламентарии направили закон в Конституционный суд.
"За" проголосовали 267 нардепов.
Так, Конституционный суд должен будет представить заключение о соответствии документа требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.
Предлагается назначать и увольнять глав НАБУ и ГБР лишь после согласия народных депутатов.
Отметим, вчера глава ВР Дмитрий Разумков анонсировал рассмотрение документа.
Напомним, в конце февраля в Раду внесли законопроект №5133 об изменении порядка назначения и увольнения глав Национального антикоррупционного бюро Украины и ГБР.
Как писало РБК-Украина, комитет ВР по вопросам правовой политики рекомендовал направить закон в КСУ.