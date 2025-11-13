ua en ru
Чт, 13 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Гламур 80-х і сучасна елегантність: ефектний "лук" Анастасії Цимбалару

Четвер 13 листопада 2025 14:27
UA EN RU
Гламур 80-х і сучасна елегантність: ефектний "лук" Анастасії Цимбалару Анастасія Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)
Автор: Катерина Собкова

Українська акторка Анастасія Цимбалару вразила модним образом у стилі 80-х. Мінісукня трендового відтінку, акцентні плечі та масивні золоті прикраси створили поєднання гламурного ретро і сучасного шику.

Детальніше про новий образ Цимбалару розповідає РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.

Який "лук" вибрала актриса

Мінісукня з акцентними плечима

Ключовим елементом "луку" стала мінісукня насиченого шоколадного відтінку. Цей колір, близький до тону гіркого шоколаду, має глибокий і вишуканий вигляд, створюючи розкішний контраст з масивними золотими аксесуарами.

Крій сукні - це сучасна інтерпретація силуетів 80-х: обтислі довгі рукави, структуровані плечі та легке драпірування внизу, що додає текстури та візуально формує фігуру.

Довжина міні додає сміливості, підкреслюючи ноги, а водночас зберігає баланс завдяки стриманому верху.

Образ побудований за принципом "power dressing" - коли вбрання не просто прикрашає, а створює враження сили та впевненості. Саме тому чітка лінія плечей і скульптурний крій працюють тут не лише на естетиці, а й характері.

Гламур 80-х і сучасна елегантність: ефектний &quot;лук&quot; Анастасії ЦимбаларуАнастасія Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Масивні золоті прикраси

Головний акцент - масивні золоті прикраси, які перетворюють сукню на справжній fashion-стейтмент. На шиї акторки - золотий чокер, що обрамляє шию і надає ефект розкішного панцира.

До нього підібрані великі сережки-пусети з гладкого металу, які відсилають до естетики подіумів 80-х років.

Не менш виразні браслети - кілька широких і спіралеподібних моделей, що створюють ефект багатошаровості.

Великі золоті каблучки доповнюють композицію, а тонкий ланцюжок на талії вносить легкий натяк на жіночність і м'якість, розбавляючи потужну енергетику "лука".

Гламур 80-х і сучасна елегантність: ефектний &quot;лук&quot; Анастасії ЦимбаларуЦимбалару показала модний лук (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Сучасне прочитання класики

Взуття - класичні чорні туфлі-човники з гострим носком і декором - підкреслює елегантність і стриманість стилю. Саме цей елемент заземлює образ, роблячи його гармонійнішим і придатнішим не тільки для подіуму, а й для вечірнього виходу.

Зачіска - гладко зачесане волосся, зібране в низький пучок з прямим проділом - підкреслює правильні риси обличчя і залишає головну роль прикрасам.

Макіяж виконаний у теплій бронзово-коричневій гамі: "смокі-айс" з м'яким рожевим підтоном, виразні вилиці й нюдові губи створюють гармонійний баланс між гламуром і природністю.

Гламур 80-х і сучасна елегантність: ефектний &quot;лук&quot; Анастасії ЦимбаларуАктриса обрала образ у стилістиці 80-х (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Образ Анастасії Цимбалару - це не просто стилізація під 80-ті, а приклад того, як модні тенденції минулого можуть набути нового звучання в сучасному контексті. Тут поєднані сила і жіночність, мінімалізм і гламур, ретро-настрій і сучасна впевненість.

Такий "лук" - справжня демонстрація того, що мода у 2025 році не боїться яскравих рішень, але залишається витонченою і самодостатньою.

Гламур 80-х і сучасна елегантність: ефектний &quot;лук&quot; Анастасії ЦимбаларуАнастасія Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
Зеленський підписав санкції проти Міндіча та Цукермана
Зеленський підписав санкції проти Міндіча та Цукермана
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе