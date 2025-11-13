ua en ru
Чт, 13 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Гламур 80-х и современная элегантность: эффектный "лук" Анастасии Цимбалару

Четверг 13 ноября 2025 14:27
UA EN RU
Гламур 80-х и современная элегантность: эффектный "лук" Анастасии Цимбалару Анастасия Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)
Автор: Катерина Собкова

Украинская актриса Анастасия Цимбалару поразила модным образом в стиле 80-х. Мини-платье в трендовом оттенке, акцентные плечи и массивные золотые украшения создали сочетание гламурного ретро и современного шика.

Подробнее про новый образ Цимбалару рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.

Какой "лук" выбрала актриса

Мини-платье с акцентными плечами

Ключевым элементом "лука" стало миниплатье в насыщенном шоколадном оттенке. Этот цвет, близкий к тону горького шоколада, выглядит глубоко и изысканно, создавая роскошный контраст с массивными золотыми аксессуарами.

Крой платья - это современная интерпретация силуэтов 80-х: обтягивающие длинные рукава, структурированные плечи и легкая драпировка внизу, придающая текстуры и визуально формирующая фигуру.

Мини-длина придает смелости, подчеркивая ноги, а одновременно сохраняет баланс благодаря сдержанному верху.

Образ построен по принципу "power dressing" - когда наряд не просто украшает, а создает впечатление силы и уверенности. Именно поэтому четкая линия плеч и скульптурный крой работают здесь не только на эстетике, но и характере.

Гламур 80-х и современная элегантность: эффектный &quot;лук&quot; Анастасии ЦимбаларуАнастасия Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Массивные золотые украшения

Главный акцент - массивные золотые украшения, которые превращают платье в настоящий fashion-стейтмент. На шее актрисы - золотой чокер, обрамляющий шею и придающий эффект роскошного панциря.

К нему подобраны большие серьги-пусеты из гладкого металла, которые отсылают к эстетике подиумов 80-х годов.

Не менее выразительны браслеты - несколько широких и спиралевидных моделей, создающих эффект многослойности.

Большие золотые кольца дополняют композицию, а тонкая цепочка на талии вносит легкий намек на женственность и мягкость, разбавляя мощную энергетику "лука".

Гламур 80-х и современная элегантность: эффектный &quot;лук&quot; Анастасии ЦимбаларуЦимбалару показала модный лук (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Современное прочтение классики

Обувь - классические черные туфли-лодочки с острым носком и декором - подчеркивает элегантность и сдержанность стиля. Именно этот элемент заземляет образ, делая его более гармоничным и пригодным не только для подиума, но и для вечернего выхода.

Прическа - гладко зачесанные волосы, собранные в низкий пучок с прямым пробором - подчеркивает правильные черты лица и оставляет главную роль украшениям.

Макияж выполнен в теплой бронзово-коричневой гамме: "смоки-айс" с мягким розовым подтоном, выразительные скулы и нюдовые губы создают гармоничный баланс между гламуром и естественностью.

Гламур 80-х и современная элегантность: эффектный &quot;лук&quot; Анастасии ЦимбаларуАктриса выбрала образ в стилистике 80-х (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Образ Анастасии Цимбалару - это не просто стилизация под 80-е, а пример того, как модные тенденции прошлого могут приобрести новое звучание в современном контексте. Здесь объединены сила и женственность, минимализм и гламур, ретро-настроение и современная уверенность.

Такой "лук" - настоящая демонстрация того, что мода в 2025 году не боится ярких решений, но остается утонченной и самодостаточной.

Гламур 80-х и современная элегантность: эффектный &quot;лук&quot; Анастасии ЦимбаларуАнастасия Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Зеленский подписал санкции против Миндича и Цукермана
Зеленский подписал санкции против Миндича и Цукермана
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт