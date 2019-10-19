Суд арестовал Гладковского

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения Олегу Гладковскому, бывшему заместителю секретаря СНБО. Соответствующее решение объявил следственный судья Тимур Хамзин, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Гладковского арестовали на два месяца - до 15 декабря включительно. Вместе с тем он может выйти под залог в сумме более 10 млн гривен.

"Отказать защитнику в удовлетворении жалобы. Ходатайство детективов НАБУ и представительства САП об избрании меры пресечения по поводу содержания под стражей удовлетворить частично. Избрать подозреваемому Олегу Гладковскому меру пресечения содержание под стражей сроком на 60 суток до 15 декабря включительно. Определить залог в размере 5530 размеров прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 10 млн 623 тысячи грн ", - отметил судья.

Напомним, Гладковского задержали 17 октября при попытке покинуть Украину. Как сообщили в НАБУ, ему отказали в вылете из аэропорта "Борисполь", после чего бывшего чиновника задержали в ресторане.

По данным следствия, на должности в СНБО он использовал влияние, чтобы обеспечить оборонный государственный заказ своей компании "Богдан Моторс". Кроме того, НАБУ установило, что он не задекларировал доходы жены, полученные от сдачи в аренду элитной недвижимости, на сумму более 150 тыс. долларов.

Отметим, в феврале 2019 появилось журналистское расследование о хищении средств в украинском оборонпроме. По данным СМИ, Гладковский и уже бывший глава "Укроборонпрома" Павел Букин были организаторами схемы на международном контракте для ремонта казахских самолетов.