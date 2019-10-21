За Гладковского внесли залог

За арестованного бывшего заместителя СНБО Украины Олега Гладковского внесли залог. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Сообщается, что Гладковский вышел на свободу под залог в размере 10,6 млн гривен. Данную информацию подтверждают в Высшем антикоррупционном суде, других подробностей пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения Гладковскому в виде ареста с возможностью выхода под залог. Он подозревается в том, что на должности в СНБО лоббировал оборонный контракт для своей компании "Богдан Моторс". Кроме того, НАБУ установило, что он не задекларировал доходы жены, полученные от сдачи в аренду элитной недвижимости, на сумму более 150 тыс. долларов.

Генпрокурор Руслан Рябошапка уже отметил, что освобождение Гладковского под залог не позволит ему сбежать из страны.

"Даже в случае внесения залога, органами досудебного расследования будет полностью обеспечена возможность сотрудничества подозреваемого и предотвращения его укрывательства от органов уголовного преследования", - заверил он.