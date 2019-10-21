За Гладковського внесли заставу

За арештованого колишнього заступника РНБО України Олега Гладковського внесли заставу. Про це повідомляє телеканал "112 Україна".

Повідомляється, що Гладковський вийшов на свободу під заставу в розмірі 10,6 млн гривень. Дану інформацію підтверджують у Вищому антикорупційному суді, інших подробиць поки немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід Гладковському у вигляді арешту з можливістю виходу під заставу. Він підозрюється в тому, що на посаді в РНБО лобіював оборонний контракт для своєї компанії "Богдан Моторс". Крім того, НАБУ встановило, що він не задекларував доходи дружини, отримані від здачі в оренду елітної нерухомості, на суму понад 150 тис. доларів.

Генпрокурор Руслан Рябошапка вже зазначив, що звільнення Гладковського під заставу не дозволить йому втекти з країни.

"Навіть у разі внесення застави, органами досудового розслідування буде повністю забезпечено можливість співпраці підозрюваного і запобігання його приховування від органів кримінального переслідування", - запевнив він.