ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Освобождение Гладковского под залог не позволит ему сбежать, - Рябошапка

Новости » Политика    19.10.2019 - 20:42
Освобождение Гладковского под залог не позволит ему сбежать, - Рябошапка
Фото: Олег Гладковский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Генпрокурор заверил, что внесение залога не помешает сотрудничеству Гладковского со следствием

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уверен, что даже в случае внесения залога за бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского его укрывательство от правоохранителей будет невозможным. Об этом он сказал в своем видеообращении в Facebook.

Рябошапка подчеркнул, что на Гладковского судом возложен ряд обязанностей при условии внесения залога.

"Даже в случае внесения залога, органами досудебного расследования будет полностью обеспечена возможность сотрудничества подозреваемого и предотвращения его укрывательства от органов уголовного преследования", - заверил генпрокурор.

Кроме того, он отметил, что судом установлена законность задержания Гладковского детективами Национального антикоррупционного бюро.

"Подтверждено, что задержание было произведено обоснованно при наличии достаточных оснований и в полном соответствии с уголовно-процессуальным законодательством", - сказал он.

Подчеркнем также, в Высшем антикоррупционном суде также прокомментировали арест Гладковского. В суде пояснили, что сумма залога соответствует убыткам, которые были нанесены из-за деятельности чиновника.

"Экс-первого заместителя секретаря СНБО будут держать под стражей с правом внесением залога в размере 10623130 гривен... Сумма залога соответствует убыткам, которые, по предварительной оценке, были нанесены из-за деятельности экс-первого заместителя секретаря СНБО. Согласно постановлению, подозреваемый не может оставлять территорию Киевской области. Его также обязали сдать паспорта для выезда за границу, другие документы, которые дают право покидать страну. Кроме того, подозреваемый будет носить электронное средство контроля", - указано в сообщении.

Освобождение Гладковского под залог не позволит ему сбежать, - Рябошапка

Напомним, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре не исключили возможность обжалования меры пресечения для Гладковского. В САП отметили, что полный текст решения будет содержать мотивационную часть с объяснением выбора 10,6 млн гривен залога для чиновника. Ведь прокуратура настаивала на размере залога в 100 млн гривен.

Как писало РБК-Украина ранее, защита Гладковского анонсировала внесение залога 21 октября.

Так, сегодня ВАКС избрал чиновнику меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с правом внесения залога в размере 10,6 млн гривен.

Как писало РБК-Украина ранее, Гладковского задержали 17 октября при попытке покинуть Украину. По данным НАБУ, ему отказали в вылете из аэропорта "Борисполь", после чего экс-замсекретаря СБНО был задержан в ресторане.

САП может обжаловать меру пресечения Гладковскому Защита Гладковского анонсировала внесение залога
Новости Украины арестРуслан Рябошапка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь