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За Гладковского внесли залог

Новости » Политика    21.10.2019 - 11:26
За Гладковского внесли залог
Фото: Олег Гладковский (УНИАН)

За Гладковского внесли 10,6 млн гривен залога

За арестованного бывшего заместителя СНБО Украины Олега Гладковского внесли залог. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Сообщается, что Гладковский вышел на свободу под залог в размере 10,6 млн гривен. Данную информацию подтверждают в Высшем антикоррупционном суде, других подробностей пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения Гладковскому в виде ареста с возможностью выхода под залог. Он подозревается в том, что на должности в СНБО лоббировал оборонный контракт для своей компании "Богдан Моторс". Кроме того, НАБУ установило, что он не задекларировал доходы жены, полученные от сдачи в аренду элитной недвижимости, на сумму более 150 тыс. долларов.

Генпрокурор Руслан Рябошапка уже отметил, что освобождение Гладковского под залог не позволит ему сбежать из страны.

"Даже в случае внесения залога, органами досудебного расследования будет полностью обеспечена возможность сотрудничества подозреваемого и предотвращения его укрывательства от органов уголовного преследования", - заверил он.

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