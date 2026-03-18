Гіттлер переміг Зеленського: на місцевих виборах у Франції стався політичний курйоз

Шарль Гіттлер, 75-річний чинний мер, набрав 37,81% голосів. Антуан Рено-Зеленський, його 28-річний опонент, набрав 29,99% і посів третє місце.

Політиків через їхні незвичні прізвища порівнюють в мережі з Адольфом Гітлером і президентом Володимиром Зеленським.

Гіттлер розповів, що вже звик до жартів через своє прізвище і не ображається на них. Він зауважив, що воно йому навіть допомагає, адже люди його легко запам’ятовують.

Рено-Зеленський зазначив, що його прізвище - поєднання імен батьків польського походження. За його словами, він не був готовий до такого резонансу, але розуміє, чому люди вважають таку ситуацію кумедною.

"Я розумію, що людям це здається смішним. Мені - не дуже, але й не ображає", - заявив Рено-Зеленський.

Крім того, він пожартував, що тепер про місто говорять не лише через історію, оскільки у 1814 році там відбулася битва Наполеона, а тепер - "виборча дуель" із незвичними прізвищами.

