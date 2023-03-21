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"Гітлер також їздив". Верещук відреагувала на візит Путіна до Маріуполя

Фото: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Візит російського диктатора Володимира Путіна до окупованого Маріуполя свідчить лише про його слабкість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук в інтерв'ю Corriere della Sera.

"Навіть Гітлер побував у Маріуполі, тимчасово окупованому його солдатами у 1941 році, і добре згадати, що з ним сталося. Ці фотографії лише показують слабкість російського президента, він незабаром буде змушений піти у відставку", - сказала міністр.

Вона також наголосила, що російські окупанти продовжують масово порушувати Женевські конвенції на захоплених територіях України, знущаючись не лише з дорослих, але й з дітей.

"Чоловіків насильно призивають на військову службу, наказують змінити паспорти, знищують чи грабують приватну власність, нав'язують російські навчальні програми у школах. Однак я вважаю, що найсерйозніші несправедливості відбуваються стосовно цивільних в’язнів. За нашими списками, їх понад 3000", - заявила Верещук.

Нагадаємо, 19 березня російські пропагандисти повідомили, що диктатор Володимир Путін нібито приїхав до окупованого Маріуполя. При цьому візит відбувся вночі.

Проте військова розвідка Україна припускає, що у Маріуполі міг бути не Путін, оскільки доказів його візиту немає.

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