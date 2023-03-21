"Гитлер тоже ездил". Верещук отреагировала на визит Путина в Мариуполь

"Даже Гитлер побывал в Мариуполе, временно оккупированном его солдатами в 1941 году, и хорошо вспомнить, что с ним произошло. Эти фотографии лишь показывают слабость российского президента, он будет вынужден уйти в отставку", - сказала министр.

Она также подчеркнула, что российские оккупанты продолжают массово нарушать Женевские конвенции на захваченных территориях Украины, издеваясь не только над взрослыми, но и над детьми.

"Мужчин насильно призывают на военную службу, приказывают сменить паспорта, уничтожают или грабят частную собственность, навязывают российские учебные программы в школах. Однако я считаю, что самые серьезные несправедливости происходят в отношении гражданских заключенных. По нашим спискам, их более 3000", - заявила Верещук.

Напомним, 19 марта российские пропагандисты сообщили, что диктатор Владимир Путин якобы приехал в оккупированный Мариуполь. При этом визит прошел ночью.

Однако военная разведка Украина предполагает, что в Мариуполе мог быть не Путин, поскольку доказательств его визита нет.

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