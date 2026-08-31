Гірше "Бандеролі": у ГУР розкрили характеристики балістичної ракети "Циркон"

Зазначається, що "Циркон" створювався як засіб ураження кораблів (літера М в індексі виробу), для російських атомних підводних човнів та фрегатів проєкту 22350 обладнаних УКСК 3С14.

У ході російсько-української війни, відчуваючи значні проблеми із застосуванням флоту в Чорному морі, противнику довелося адаптувати ракети 3М22 для пуску з берегових ракетних комплексів "Бастион-М".

Вага бойової частини 3М22 становить близько 120 кг, що є надзвичайно малим показником для найдорожчої ракети серед усіх ударних засобів РФ. До прикладу, навіть крилата ракета малого класу "Бандероль" має бойову частину вагою 150 кг.

Як працює ракета

Після виходу ракети з контейнера корабля або БРК запускається стартовий двигун, який дозволяє ракеті набрати необхідну висоту та швидкість для запуску маршового двигуна. Після відділення стартового двигуна запускається основний маршовий двигун. Обидва двигуни є твердопаливними.

За початкове виставлення ракети на курс точки прицілювання відповідають двигуни системи орієнтації та стабілізації, розташовані на захисному обтічнику, який надалі відділяється від ракети.

Заявлено, що на окремих етапах польоту ракета може досягати швидкості 9 Махів, проте наразі зафіксована максимальна швидкість польоту ракети 3М22 не перевищує 6,8 Махів і не підтримується протягом усього польоту.

Особливості конструкції

Ракета 3М22 має комбіновану систему наведення - інерціальну на маршовій стадії польоту та активну радіолокаційну головку самонаведення на фінальній стадії польоту.

Ракета має типовий для всіх російських балістичних ракет бортовий цифровий обчислювальний комплекс - "Багет-83".

В хвостовому відсіку ракети розташовані електрогідравлічні рульові агрегати та аеродинамічні рулі, які є основними керуючими поверхнями ракети. В транспортному положенні рулі перебувають в складеному положенні, а після виходу з контейнера - розкриваються. Вся хвостова частина ракети виготовляється з титану.