РФ почала бити по Києву оновленою балістикою "Іскандер-1000", - ГУР

Російські окупанти почали використовувати для ударів по Києву оновлені балістичні ракети під умовною назвою "Іскандер-1000".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ГУР.

"В одному з комбінованих ракетних ударів по столиці цього літа противник вперше застосував оновлені балістичні ракети 9М723-2, також відомі під умовною назвою "Искандер-1000". Зазначена ракета входить до складу комплексу під назвою "Бора-М", - йдеться у дописі.

Зазначається, що оновлена ракета за рахунок збільшеного двигуна і збільшеної пускової установки здатна уражати цілі на відстані до 550 км (390 км у 9М723-1). Решта частин цієї ракети залишилася такою ж, як у 9М723-1.

"В останні місяці ворог використовує балістичне озброєння як основний засіб своїх повітряних нападів у війні. Те, що такі удари відбуваються переважно вночі, а час підльоту балістики до української столиці становить лише кілька хвилин, свідчить про їх суто терористичний характер", - наголосили в ГУР.

Така тактика ворога спрямована на залякування українців та намагання примусити Київ до миру будь-якою ціною.

Обстріли Києва 27 серпня

Нагадаємо, в ніч на сьогодні Росія атакувала Київ та область. Уламки впали у Подільському та Шевченківському районах столиці. Також під ударом опинилися складські приміщення на Київщині.

Вранці російська атака продовжилася. У Голосіївському районі через ворожий удар загорівся автомобіль, пожежу згодом загасили. У Печерському районі було пошкоджено будівлю спортивного комплексу.