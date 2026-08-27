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РФ почала бити по Києву оновленою балістикою "Іскандер-1000", - ГУР

14:44 27.08.2026 Чт
2 хв
Оновлена ракета здатна долати значно більшу відстань для ураження
aimg Валерій Ульяненко
РФ почала бити по Києву оновленою балістикою "Іскандер-1000", - ГУР Фото: російські ракети "Іскандер" (Getty Images)
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Російські окупанти почали використовувати для ударів по Києву оновлені балістичні ракети під умовною назвою "Іскандер-1000".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ГУР.

"В одному з комбінованих ракетних ударів по столиці цього літа противник вперше застосував оновлені балістичні ракети 9М723-2, також відомі під умовною назвою "Искандер-1000". Зазначена ракета входить до складу комплексу під назвою "Бора-М", - йдеться у дописі.

Зазначається, що оновлена ракета за рахунок збільшеного двигуна і збільшеної пускової установки здатна уражати цілі на відстані до 550 км (390 км у 9М723-1). Решта частин цієї ракети залишилася такою ж, як у 9М723-1.

"В останні місяці ворог використовує балістичне озброєння як основний засіб своїх повітряних нападів у війні. Те, що такі удари відбуваються переважно вночі, а час підльоту балістики до української столиці становить лише кілька хвилин, свідчить про їх суто терористичний характер", - наголосили в ГУР.

Така тактика ворога спрямована на залякування українців та намагання примусити Київ до миру будь-якою ціною.

Обстріли Києва 27 серпня

Нагадаємо, в ніч на сьогодні Росія атакувала Київ та область. Уламки впали у Подільському та Шевченківському районах столиці. Також під ударом опинилися складські приміщення на Київщині.

Вранці російська атака продовжилася. У Голосіївському районі через ворожий удар загорівся автомобіль, пожежу згодом загасили. У Печерському районі було пошкоджено будівлю спортивного комплексу.

Зазначимо, у соцмережах повідомляли про ймовірне пряме влучання дрона в район стадіону "Динамо". Кияни також публікували кадри диму, який підіймався над спорткомплексом.

Крім того, близько полудня Росія вдруге за день атакувала Київ безпілотниками. У столиці знову пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. Внаслідок російських атак постраждали троє людей.

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